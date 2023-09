Jogador de futebol morre aos 24 anos vítima de câncer

Siga o TNOnline no Google News

O futebol inglês recebeu uma triste notícia na sexta-feira (15). O jovem atleta Ben Cull morreu aos 24 anos vítima de um câncer. Ele tem passagens pela seleção da Inglaterra e por clubes como o Southampton.

A morte comoveu torcedores e também a noiva, com quem havia feito o compromisso de noivado há um mês. Em seu perfil, Daisy Morrison, publicou uma mensagem emocionante

“’Você lutou até o fim, meu querido, eu sei que você fez absolutamente tudo que podia para ficar e apesar de sofrer tanto, você continuou, pelo que serei eternamente grato, você nunca desistiu, Deus simplesmente tinha seus próprios planos”, escreveu.

Cull tornou-se jogador no Southampton. Foi diagnosticado com a doença em 2018, após uma partida juvenil. O clube prestará homenagem na terça-feira (19), antes do jogo em casa contra o Ipswich Town.

Com informações, ricmais

