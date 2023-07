Jogador de futebol faz xixi em campo durante partida e é expulso; veja

Na terça-feira (4), uma expulsão ocorreu por um motivo inusitado durante uma partida de futebol pela terceira divisão do Campeonato Argentino, entre Argentino de Merlo e Sacachispas.

A situação aconteceu no segundo tempo do jogo. O atleta fez xixi no campo no momento em que um jogador do time adversário estava recebendo atendimento médico. Com a atitude, Leonel Overejo foi expulso.

O momento da expulsão foi gravado. Nas imagens é possível ver o atacante do Merlo incrédulo com a situação. A partida prosseguiu normalmente após a expulsão e o jogo manteve o placar no 0 a 0.

O caso repercutiu nas redes sociais e os torcedores demonstraram indignação com a atitude do atleta. “Ovejero tchau, falta de respeito total”, disse uma internauta.

Acaban de echar a un tipo de Argentino de Merlo por BAJARSE LOS PANTALONES Y MEAR EN MEDIO DEL PARTIDO. Simplemente no tengo palabras. pic.twitter.com/kKuckaeWkK — Termo de Saca 🟣 (@TermoSaca) July 5, 2023

