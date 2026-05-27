Jogada de penhasco pelo ex, mulher é resgatada após passar 24 horas agarrada a arbustos

Uma mulher de 41 anos foi resgatada com vida nesta terça-feira (27) após sobreviver a uma queda de 50 metros e passar mais de 24 horas agarrada a arbustos em um penhasco na Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi jogada no local por seu ex-companheiro, de 52 anos. O suspeito, que já está preso, confessou o crime à polícia.

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O desaparecimento da mulher era investigado desde segunda-feira (26), quando ela foi sequestrada pelo homem. De acordo com as autoridades, o agressor chegou a avisar os familiares da vítima de que a jogaria do penhasco. A mulher já possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Após o resgate, ele foi localizado e detido na cidade de Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais. Antes do desfecho, a Polícia Civil já havia emitido alertas nos sistemas de segurança pública e realizado buscas em hospitais.

Apesar da gravidade da queda, a vítima foi encontrada consciente, orientada e com apenas algumas escoriações. O Corpo de Bombeiros explicou que ela caiu por um trecho íngreme de 10 metros e, em seguida, deslizou por cerca de 40 metros em um plano inclinado. Mesmo ferida, a mulher conseguiu escalar aproximadamente 10 metros sozinha e aguardou o socorro em uma área de difícil acesso do Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

A operação de buscas começou a partir de denúncias e exigiu uma grande mobilização das forças de segurança ao longo de dois dias. No primeiro dia, os trabalhos focaram no uso de drones e sensores térmicos para varrer a área. Já nesta terça-feira, a vítima foi finalmente avistada por uma aeronave da Polícia Militar. O resgate definitivo mobilizou um grande efetivo, integrando um helicóptero e sete viaturas terrestres das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

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