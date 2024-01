Jiboia recebe ajuda da PRF e 'para o trânsito' para atravessar rodovia

Uma jiboia literalmente parou o trânsito na tarde da última segunda-feira (1º) para atravessar uma rodovia. Acontece que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) viu a cobra atravessando a BR-060, nas proximidades da Unidade Operacional do Recanto das Emas, no Distrito Federal, e resolveu dar uma "ajudinha".

Notando o possível risco da jiboia ser atropelada, os policiais pararam o trânsito no local para que ela seguisse em segurança em direção à mata que fica às margens da pista. Um vídeo do momento, que foi registrado por volta das 14 horas, chama atenção nas redes sociais. Assista abaixo.

“Ao se deparar com uma serpente, não mate, não maltrate e nem tente capturá-la. Afaste-se imediatamente e entre em contato com as autoridades competentes, como por exemplo o Corpo de Bombeiros (193) e se for na rodovia federal com a PRF (191)”, frisou a corporação em nota sobre o caso.

- Com informações Metrópoles.

