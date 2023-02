Jiboia passa por endoscopia após problemas alimentares; assista

Da Redação

Uma serpente precisou passar por uma endoscopia no último dia 26 de janeiro, após apresentar um quadro crônico devido a problemas alimentares. O procedimento médico foi realizado em Florianópolis, capital de Santa Catarina.

A veterinária Priscila Müller, em entrevista ao Portal ND+, afirmou que a cobra de três anos é da espécie Epicrates crassus, também conhecida como jiboia arco-íris do cerrado. Kaa, é um animal de estimação com toda a documentação necessária.

Um vídeo registrado no momento da realização da endoscopia, mostra o animal passando pelo procedimento. Assista no final da matéria.

"O exame foi super tranquilo, ela ficou estável durante todo o procedimento, sendo monitorada o tempo todo. Ficou entubada, recebendo oxigênio e anestésico enquanto ocorria o exame”, explicou a profissional.

Segundo Müller, a jiboia estava com dificuldade de aceitar alguns alimentos e sofria com regurgitação. “Conseguimos melhorar e diminuir com o manejo ambiental e mudanças alimentares, porém ao se fazer um exame de ultrassonografia de rotina, observou-se aumento da espessura da estrutura estomacal e presença de líquido livre na cavidade, indicando uma inflamação e uma possível gastrite”, disse.

