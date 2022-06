Jiboia foge de apartamento e causa preocupação em moradores

Da Redação

A tutora do animal fez um apelo aos moradores para que não o matem

Pessoas que vivem no bairro de Perdizes, em São Paulo, estão preocupadas, pois a moradora de um apartamento informou que sua cobra de estimação, batizada como Sylas, fugiu do apartamento em que vive. De acordo com a proprietária do animal, a jiboia arco-íris da caatinga foi vista pela última vez na noite de segunda-feira (20). fonte: Reprodução/Instagram A mulher divulgou a informação do sumiço da cobra nas redes sociais

A mulher utilizou seu perfil do Instagram para falar sobre o sumiço de Sylas. "É com muita dor no coração que venho informar que o Sylas está desaparecido desde ontem", disse a cuidadora.

No texto, ela conta que notou o desaparecimento da jiboia na manhã desta terça-feira (21), ao verificar o terrário do animal.

"Na segunda-feira à noite, o vi antes de dormir e ontem pela manhã, quando fui olhar novamente, ele não estava em seu terrário. Notei que a 'portinha' onde se passa o fio da placa aquecida estava erguida e provavelmente saiu por lá. Revirei a casa toda e não acredito que continue dentro do apartamento", explicou.

A notícia causou repercussão ao se espalhar entre os vizinhos. Alguns fazem piada da situação, outros, com medo, julgam a tutora do animal como irresponsável por criar uma cobra em casa.

"Que noite tranquila, mandaram no grupo do bairro que tem uma jiboia solta por aí. Fugiu de casa e ninguém sabe onde foi parar", escreveu um morador nas redes sociais.



A dona da jiboia ainda fez um apelo para que os vizinhos não façam mal ao animal, caso o encontrem. Vale destacar que esse tipo de serpente não é venenosa.

"Não quero opiniões, nem críticas, só decidi avisar, porque sei que tem gente que o ama por aqui e é o mínimo que posso fazer", escreveu.

Com informações do g1.