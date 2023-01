Jeremiah Green, baterista do Modest Mouse, morre aos 45 anos

Da Redação

O baterista da banda americana Modest Mouse, Jeremiah Green, morreu aos 45 anos, após perder a batalha para um câncer em estágio avançado. A morte confirmada pela banda de indie rock norte-americana no Instagram.

“Não sei uma forma fácil de fazer isso: hoje perdemos nosso querido amigo Jeremiah… Eu gostaria de dizer um monte de palavras bonitas agora, mas simplesmente não é a hora. Elas virão mais tarde, e de muitas pessoas. Por favor, aprecie todo o amor que você dá, recebe, deu e receberá. Acima de tudo, Jeremias era amor. Nós te amamos”, diz o comunicado.

Green era um dos membros fundadores do Modest Mouse, formada em 1993 nos Estados Unidos. Em 2003, ele chegou a sair do grupo, mas retornou no ano seguinte.

O Modest Mouse é uma das bandas que integrará o lineup do Lollapalooza, marcado para ocorrer entre os dias 24 e 26 de março de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

