Jefferson Silva: advogado cria curso para ajudar outros profissionais

Jefferson Nascimento da Silva

Jefferson Nascimento da Silva é um renomado advogado criminalista de Curitiba, Paraná, que é conhecido como "rei das lilis". Esse apelido foi dado por seus seguidores, que o consideram um protetor da liberdade e "Lili" é a liberdade que defendem.

Jefferson é especialista em procedimentos do tribunal do júri e na Lei de Drogas, áreas em que é muito requisitado.

Nascido em Altônia, no interior do Paraná, ele cresceu em uma família humilde, com pai pedreiro e mãe diarista. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, se dedicou aos estudos e se tornou o primeiro da família a ter um diploma de bacharel em Direito.

A paixão de Jefferson pelo trabalho é evidente e ele se compromete a defender a liberdade de seus clientes e a aplicação correta da lei até o fim.

Além da atuação como advogado, criou um curso que visa replicar as suas estratégias de atuação na Lei de Drogas, para preparar outros advogados a atuarem com técnica na defesa de seus clientes, ensinando desde o flagrante até a identificação de teses no rito de tráfico de drogas.

“A Lei de Drogas é uma das mais complexas e polêmicas do país. É muito importante que os advogados que atuam nessa área conheçam profundamente as particularidades dela”, ressalta o advogado.

A atuação de um advogado especialista pode ser determinante para a obtenção de uma sentença favorável e para evitar condenações injustas.



Jefferson Nascimento possui vasta experiência e conhecimento técnico nesta área, por isso, criou o seu curso e também é responsável por uma comunidade virtual na qual compartilha seus conhecimentos e experiências na advocacia criminal com outros profissionais da área.

Ele acredita que é fundamental que os advogados estejam sempre se atualizando, trocando informações e experiências, para aprimorar as suas técnicas e garantir a melhor defesa possível para seus clientes.

Jefferson Nascimento ainda encontra tempo para ministrar aulas e palestras em diversos lugares pelo país. Recentemente, em novembro de 2022, junto de seu parceiro Guilherme Oliveira, também advogado, receberam um prêmio de qualidade pelos serviços prestados, pelo Latin American Quality Institute, como reconhecimento pela sua grande atuação.

