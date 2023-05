Jeff Machado: como o abandono dos 8 cães do ator funcionou de alerta para o desaparecimento

Desaparecido desde 17 de janeiro deste ano, as buscas pelo ator Jeff Machado, de 44 anos, ganharam destaque após alguns de seus oito cães da raça setter serem encontrados abandonados em ao menos três bairros do Rio de Janeiro. Um deles foi encontrado em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, onde o corpo de Machado foi localizado na última segunda-feira, 22, enterrado em um baú coberto por concreto a dois metros de profundidade.

Com a utilização de chips nos animais, a ONG Indefesos conseguiu identificar que o ator era o dono dos animais. Dos oito cães, cinco estão bem, dois morreram e um ainda não foi localizado.

Nas redes sociais, Machado se apresentava como ator, modelo, produtor jornalista, assessor de imprensa e pai de cães. Ele tinha oito, todos da raça setter e chamados com nomes de artistas: "Meus filhos Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Rita Lee e Caetano Veloso", escreveu em uma publicação no Instagram em 1º de janeiro deste ano, quando desejou "Feliz 2023!" aos seus 10,9 mil seguidores.

Localização dos primeiros cães

A entidade recebeu o pedido de resgate de um cão de raça abandonado no bairro Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite do dia 31 de janeiro deste ano. Tratava-se de Cazuza. Logo mais, a entidade soube que eram dois cães da mesma raça, que estavam abandonados, em locais próximos. O segundo cão encontrado foi Vinícius de Moraes.

No dia seguinte, 1º de fevereiro, bem cedo, os dois cães foram resgatados e encaminhados para uma clínica veterinária parceira para avaliação e exames, como a entidade costuma proceder nos resgates a animais.

Busca pelo tutor dos cães

Diante de um possível despejo de cães de uma raça restrita no Brasil, no mesmo dia, uma criadora de cães da raça setter entrou em contato com a entidade e solicitou informações do chip dos animais para averiguar quem seria o tutor dos animais, o que foi feito imediatamente, sendo constatado que Machado era o tutor dos cães setter resgatados pela entidade. Começaram, então, a procura também pelo ator para que fosse responsabilizado pelo abandono dos seus cães.

"Em contato com o (suposto) Sr. Jefferson Machado, a ONG Indefesos soube que eram oito cães setter e que todos tinham sido deixados por ele aos cuidados de uma amiga, enquanto ele se encontrava em outro Estado a trabalho", disse a entidade. Começou, então, a busca pelo paradeiro dos outros cães.

Até então, o ator não tinha sido dado como desaparecido, já que outra pessoa, passando-se por ele, mantinha contato com a família via mensagens de texto pelo WhatsApp. Somente, no decorrer das investigações policiais, esse fato foi confirmado.

Resgates dos cães continuaram

No dia seguinte, 2 de fevereiro, mais um cão da raça setter foi encontrado na região de Paciência e Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e resgatado pela ONG. Em 3 de fevereiro, mais dois cães foram resgatados e, ainda, a entidade recebeu a notícia do atropelamento e falecimento da cadela setter chamada Rita Lee, em um bairro próximo aos locais onde os demais cães setter foram encontrados. Nando Reis, Tim Maia e Elis Regina foram resgatados com vida e receberam atendimento veterinário.

Nesta mesma data, um homem se apresentando como Giovani e afirmando ter ajudado Machado a abandonar seus cães, entrou em contato com a ONG Indefesos e relatou o abandono, sob a sua versão.

No dia 4 de fevereiro, mais um cão setter foi encontrado em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, mesmo bairro onde foi encontrado o corpo do ator. Estando em estado crítico de saúde, após resgatado, Caetano Veloso também foi encaminhado à clínica veterinária em Vargem Grande, no Rio, onde os demais cães se encontravam acolhidos.

"Esse último cão resgatado, o Caetano, faleceu no dia seguinte ao resgate, infelizmente", lamentou a entidade. "Todos os cinco cães sobreviventes foram encaminhados à doação pela família do ator, por decisão conjunta com a mencionada criadora de cães da raça setter", disse a ONG.

Gilberto Gil foi o único cão não encontrado, até o momento.

"A ONG Indefesos presta solidariedade à família e amigos de Machado, neste momento tão difícil e, em especial, deseja muita força à mãe dele, a Sra. Dores. Deseja, ainda, que os criminosos envolvidos nesse crime tão cruel sejam logo capturados e punidos sob as forças da lei", afirmou a entidade.

O boletim de ocorrência pelo abandono dos cães foi registrado pela entidade em 6 de fevereiro, na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio de Janeiro (DPMA/RJ).

Corpo do ator foi encontrado em baú coberto por dois metros de concreto

Machado estava desaparecido desde 17 de janeiro, quando saiu de uma festa no bairro. Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro descobriram há cerca de 15 dias que ele estava morto, após terem conseguido a quebra do sigilo telefônico de um suspeito no caso.

Na segunda-feira, o corpo do ator foi finalmente encontrado, em estado avançado de decomposição, com os braços amarrados acima da cabeça e ferimentos no pescoço. O baú onde o corpo de Jeff estava guardado é similar a outros modelos encontrados na casa do ator, em Vargem Grande.

A Polícia Civil já ouviu a proprietária e alguns vizinhos do imóvel onde ele foi encontrado. A investigação tenta agora determinar quais seriam as motivações por trás do crime e a identidade dos autores.

Jeff Machado estava no ar na novela Reis, da Record. Familiares notaram seu desaparecimento após o ator ter supostamente abandonado seus oito cães, dos quais dois morreram durante sua ausência.