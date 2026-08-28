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Jatinho que derrapou no Aeroporto Santos Dumont é içado pelos bombeiros

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O jatinho que derrapou na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros por meio de um içamento que o colocou na carreta de um caminhão. O acidente ocorreu na tarde de quinta, 27, e chegou a fechar o aeroporto.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o registro da aeronave mostram que o avião de prefixo PS-VEE é um Embraer EMB-500, de operação privada. A aeronave está registrada em nome da VEE One - Manutenção e Serviços Ltda., que consta como proprietária desde 3 de julho de 2026. O Estadão entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.

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O registro indica situação normal, certificado de aeronavegabilidade padrão e autorização para voo IFR noturno. A validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vai até 3 de julho de 2027.

Efeito cascata

Pelo menos 13 voos foram cancelados no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 28, após um jatinho sair da pista na tarde de quinta-feira, 27.

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A Infraero, que administra o aeroporto, informou que os cancelamentos ocorreram porque algumas aeronaves pernoitariam no terminal, mas não conseguiram pousar devido ao bloqueio da pista, que ficou fechada por quase sete horas para a remoção do jatinho.

Os voos cancelados decolariam entre 6h e 8h20. Segundo a Infraero, o aeroporto já opera normalmente. Sete dos voos cancelados tinham como destino o Aeroporto de Congonhas; dois seguiriam para o Aeroporto Internacional de Brasília; outros dois, para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte; um, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos; e outro; para o Aeroporto Internacional de Viracopos.

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AVIÃO/PISTA/DERRAPAGEM/BOMBEIROS/RETIRADA
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