Jardim de inverno: descubra os benefícios e como elaborar o seu

Muitas pessoas preferem morar em cidades grandes e no meio de “selvas de pedra”, mas não se pode negar que ter contato recorrente com elementos da natureza faz falta, uma vez que proporcionam leveza, calma e aconchego.

Por meio do jardim de inverno, é possível ter essa conexão direta com a natureza de dentro da sua residência ou do seu estabelecimento comercial.

Quer saber como implantar um jardim de inverno por menor que seja o ambiente? Então, leia o conteúdo a seguir e descubra!

Quais são os benefícios de ter um jardim de inverno na sua casa?

O jardim de inverno é uma alternativa excelente para incorporar aspectos da natureza dentro da sua casa, que provavelmente está localizada no meio de uma “selva de pedras”.

Essa ideia iniciou-se em países frios, nos quais era basicamente impossível plantar algo na parte de fora das residências ou estabelecimentos comerciais. Então, não restou outra opção do que trazer os jardins para dentro dos imóveis.

Essa prática ganhou muitos adeptos e ultrapassou oceanos até chegar em países mais quentes, como o Brasil.

O jardim de inverno proporciona inúmeros benefícios aos adeptos da prática, tais como:

● Decoração moderna e sustentável.

● Auxilia na melhora da qualidade do ar, uma vez que remove poluentes, e promove um ar mais fresco e puro. Dessa forma, é excelente para pessoas que possuem problemas respiratórios.

● Proporciona bem-estar e sensação de calmaria a todos que frequentam o ambiente por representarem uma conexão direta com a natureza.

● É adaptável e personalizado a ambientes de quaisquer tamanhos e características.

● Ao cuidar do jardim, é possível juntar a família e dividir momentos de qualidade juntos. E ainda por cima, aprender um tópico novo: a botânica!

Quais são as melhores plantas para colocar no jardim de inverno?

A escolha das plantas ideias para colocar no seu jardim de inverno deve levar em consideração alguns itens essenciais ao seu crescimento saudável e manutenção, tais como:

● Luminosidade: se o espaço tiver bastante incidência de luz solar direta, então é possível optar por espécies que necessitam de muita luz, como suculentas, cactos, rosa do deserto, orquídeas, etc. Caso contrário, prefira plantas que se adaptam a ambientes com pouca luz, como samambaias, lírios da paz, begônias, pacová, etc.

● Umidade: caso o ambiente não possua sistema de irrigação automático, opte por espécies que não demandam de muita água, como suculentas.

● Temperatura: o ideal é colocar o jardim de inverno em ambientes de temperaturas agradáveis. Nesse caso, é possível colocar espécies que se adaptam a climas mais amenos, como azaleias e hortênsias. Mas, caso o ambiente seja quente, opte por palmeiras, dracenas e bananeiras.

● Espaço disponível: é completamente possível cultivar jardins de invernos em qualquer ambiente independentemente de seu tamanho, mas é preciso adaptar o porte das espécies conforme o tamanho do espaço disponível.

E lembre-se, caso o jardim fique aberto e o seu animal de estimação tenha acesso a ele, opte por espécies que não sejam tóxicas para eles.

Como montar um jardim de inverno?

Para montar o seu jardim de inverno, basta seguir essas dicas:

Escolha um ambiente estratégico de forma que proporcione beleza e calmaria a todos que usufruem dele.

● Prepare o terreno da forma correta para manter as plantas saudáveis e bonitas, e isso inclui colocar terra fértil que tenha sido adquirida de fornecedores confiáveis, e impermeabilizar o espaço.

● Diante das características do ambiente, escolha as espécies que se adequem a elas, compre-as de bons fornecedores e plante-as de acordo com as orientações recebidas.

● Mantenha a manutenção de fertilização, rega, limpeza e poda de acordo com as necessidades da espécie escolhida.

● Finalize o ambiente com alguns outros elementos de decoração que harmonizem com a serenidade e bem-estar que as plantas transmitem, como os móveis de madeira.

● E se precisar, contrate profissionais especializados na área para te auxiliar!

4 Dicas para manter o seu jardim de inverno sempre belo e saudável

Separamos 4 principais dicas de como desfrutar da melhor forma possível dos benefícios do seu jardim de inverno:

● Se possível, opte por ambientes que possuam incidência solar direta, uma vez que facilita a escolha das plantas.

● Elabore um cronograma de adubação e irrigação, e coloque-o em prática.

● Não esqueça também de limpar as plantas de vez em quando para manter o viço e constante crescimento delas. Para isso, um pano úmido com água pode ser suficiente.

● Se você não possui muito tempo para cuidar do jardim de inverno, opte por espécies que não demandam tanto zelo, como os cactos ou suculentas.

Conclusão

Agora que você já sabe quais são os benefícios de um jardim de inverno, aposto que você ficou com vontade de colocar um na sua casa, não é mesmo?

