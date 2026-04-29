Jararaca é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante; veja vídeo
A presença do animal foi percebida após um funcionário notar o movimento incomum de uma das bolinhas
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Um restaurante localizado em Suzano, interior de São Paulo, viveu um episódio inusitado na noite de domingo (26), ao encontrar uma jararaca dentro da piscina de bolinhas do estabelecimento. O resgate foi realizado por uma equipe do Reserva RP.
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De acordo com o médico-veterinário Celso Gatti, responsável pela ocorrência, a presença do animal foi percebida após um funcionário notar o movimento incomum de uma das bolinhas. Ao chegar ao local, o profissional utilizou um gancho herpetológico e uma caixa apropriada para retirar a serpente com segurança.
Após o resgate, o animal foi encaminhado para uma área de mata próxima, distante de residências. Ninguém ficou ferido, e, segundo o veterinário, o restaurante já estava fechado no momento em que a cobra foi localizada.
A origem da presença da serpente ainda não foi confirmada, mas, conforme o especialista, o estabelecimento está situado em uma região com vegetação ao redor, o que pode ter facilitado a entrada do animal, possivelmente em busca de abrigo ou alimento.
O resgate foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais do veterinário, onde rapidamente ganhou repercussão, alcançando grande número de visualizações. Segundo ele, o objetivo da divulgação é alertar a população para redobrar a atenção em áreas próximas a regiões de mata.
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