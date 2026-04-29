Jararaca é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante; veja vídeo

Um restaurante localizado em Suzano, interior de São Paulo, viveu um episódio inusitado na noite de domingo (26), ao encontrar uma jararaca dentro da piscina de bolinhas do estabelecimento. O resgate foi realizado por uma equipe do Reserva RP.

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De acordo com o médico-veterinário Celso Gatti, responsável pela ocorrência, a presença do animal foi percebida após um funcionário notar o movimento incomum de uma das bolinhas. Ao chegar ao local, o profissional utilizou um gancho herpetológico e uma caixa apropriada para retirar a serpente com segurança.

Após o resgate, o animal foi encaminhado para uma área de mata próxima, distante de residências. Ninguém ficou ferido, e, segundo o veterinário, o restaurante já estava fechado no momento em que a cobra foi localizada.

A origem da presença da serpente ainda não foi confirmada, mas, conforme o especialista, o estabelecimento está situado em uma região com vegetação ao redor, o que pode ter facilitado a entrada do animal, possivelmente em busca de abrigo ou alimento.

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O resgate foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais do veterinário, onde rapidamente ganhou repercussão, alcançando grande número de visualizações. Segundo ele, o objetivo da divulgação é alertar a população para redobrar a atenção em áreas próximas a regiões de mata.









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