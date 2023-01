Japonesa que matou dois homens afogados morre engasgada na prisão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Miyuki morreu no último sábado (14)

Uma presa, responsável pela morte de dois homens, morreu no último sábado (14), no Japão, após engasgar com sua comida, informou o Ministério da Justiça do país.

continua após publicidade .

Conforme as informações da agência Kyodo News, Miyuki Ueta, de 49 anos, tinha sido condenada à morte por ter matado dois homens na região de Tottori, em 2009. Ueta trabalhava em um bar quando cometeu os crimes.

No primeiro homicídio, ocorrido em abril de 2009, ela drogou um motorista de caminhão e o afogou no mar. Já em outubro daquele ano, a japonesa drogou um outro homem, proprietário de uma loja de eletrônicos, e o afogou em um rio.

continua após publicidade .

Leia mais: Morador do Japão gasta mais de R$ 120 mil para se 'transformar' em lobo

Miyuki estava presa na Casa de detenção de Hiroshima. A sentença de morte da mulher foi determinada em 2017.

Além de Ueta, há outras 105 pessoas com sentença de morte decidida pela Justiça no Japão, de acordo com o Ministério da Justiça. Houve uma execução em 2022.



continua após publicidade .

Em julho, Tomohiro Kato, um trabalhador de escritório de 39 anos, foi executado por matar sete pessoas e ferir outras 10 durante um ataque no distrito de Akihabara, em Tóquio, em 2008.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News