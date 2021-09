Japonês diz dormir 30 minutos por dia e tem vida saudável

Da Redação

Japonês diz que dorme apenas 30 minutos dia e tem saudável

Daisuke Hori revelou o seu segredo para manter uma vida saudável: dormir muito pouco. O japonês diz que dormiu apenas 30 minutos por dia nos últimos 12 anos. Antes da mudança de vida, Daisuke costumava ter oito horas de sono ao dia e, com a mudança, diz se sentir mais produtivo e sem efeitos colaterais.

Aos 36 anos, Daisuke é presidente da Associação de Sono Curto do Japão, onde promove técnica para não pregar os olhos e até mesmo, não sentir falta do descanso. A história do japonês pode até parecer inacreditável, mas, de acordo com o site Oddity Central, ele permitiu que uma equipe de TV acompanhasse sua vida durante três dias para documentar os seus poucos minutos de sono.

Em uma das noites documentas pela equipe de TV, Daisuke dormiu até menos, totalizando apenas 26 minutos de sono. Ao levantar, de madrugada, foi surfar com outros amigos que também dormiam pouco.

Os telespectadores da emissora ficaram chocados e desconfiados com a história de Daisuke para saber como o japonês soube lidar com a sonolência causada pelos picos de insulina após as alimentações. Daisuke respondeu a eles que de fato ficou com sono, mas contou com o auxílio de bebidas cafeinadas até que tudo voltasse ao normal.

De acordo com especialistas, para manter o equilíbrio emocional, o peso, a memória e a energia, as pessoas precisam dormir entre 6 e 9 horas por dia.

As informações são do jornal Extra e GMC.