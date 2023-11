Jair Bolsonaro ganha prêmio na Mega-Sena em bolão com assessores

O concurso 2.656 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (14), rendeu um prêmio ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro e seus assessores. O grupo fez um bolão e faturou aproximadamente R$ 6 mil na quadra da Mega. Ninguém acertou as seis dezenas do jogo.

De acordo com as informações do site Metrópoles, cada um dos apostadores investiu cerca de R$ 100 no bolão. Dividindo os R$ 6 mil, os participantes da aposta devem receber aproximadamente R$ 200. O valor será usado em uma nova aposta na Mega-Sena.

Prêmio principal

Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena, o prêmio acumulou e foi para R$ 43 milhões. O próximo sorteio está previsto para ocorrer às 20h de sábado (18).

Os números sorteados foram: 20, 24, 27, 46, 57 e 58. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

A Quina teve 62 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 47.313,97.

