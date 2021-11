Da Redação

Jacaré 'surfista' de Florianópolis faz sucesso na internet

Na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, um jacaré foi avistado dividindo as águas com banhistas. No último domingo (21), o animal foi filmado pelas pessoas “pegando onda” no mar e fez sucesso nas redes sociais.

A presença do animal atraiu curiosos, que acompanharam o resgate do animal da areia. Apesar do susto, o bicho não atacou ninguém.

O jacaré foi capturado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina por volta das 13h e, posteriormente, foi solto em uma área segura e afastada dos banhistas. Após tomar seu banho de mar, o animal passa bem.