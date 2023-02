Jacaré é encontrado por banhistas em praia às margens do Rio Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jacaré aparentava ser filhote da espécie papo-amarelo

Um filhote de jacaré macho foi capturado, na segunda-feira (20), próximo a um tobogã na orla da praia do Parque O Figueiral, no Rio Paraná, em Presidente Epitácio (SP). As informações são g1.

continua após publicidade .

Segundo informações do técnico de enfermagem Luiz Fernando de Jesus Magalhães, que participou do resgate do animal, os banhistas comunicaram a equipe do Corpo de Bombeiros sobre o aparecimento do réptil no local.

- LEIA MAIS: Sucuri gigante é flagrada 'atravessando a rua' no interior do PR; veja

continua após publicidade .

“À tarde, algumas crianças e um pessoal que estava descendo no tobogã vieram nos dizer que tinha um jacaré debaixo do tobogã, na parte da água. O bombeiro municipal foi conferir e fomos juntos para ver se tinha acontecido alguma coisa e tinha mesmo um jacaré. Ele pegou o equipamento, conseguiu capturar o animal e o levou para a Polícia Ambiental”, contou Magalhães.

Ainda segundo o técnico de enfermagem, deparar-se com o animal na água foi uma surpresa.

“Sou técnico de enfermagem da Prefeitura de Presidente Epitácio e estava de plantão na orla, caso acontecesse alguma coisa. Então, foi mais uma surpresa [encontrar o jacaré], porque quando, nos chamaram, nós não estávamos acreditando que tinha. Mas o bombeiro olhou e confirmou que estava realmente ali”, finalizou o enfermeiro.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, assim que capturado pelos funcionários municipais, o animal foi levado até a Base de Presidente Epitácio e em seguida solto no Córrego Caiuazinho.

Com informações do Portal g1

Siga o TNOnline no Google News