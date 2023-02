Jacaré de quase 3 metros mata idosa de 85 anos que passeava com pet

Da Redação

O ataque fatal foi registrado na última segunda-feira (20)

Uma idosa, de 85 anos, foi morta de uma forma fora do comum no momento em que passeava com seu cachorro de estimação, na Flórida, Estados Unidos, na última segunda-feira (20). A mulher foi atacada e morta por um jacaré de aproximadamente três metros.

Testemunhas informaram que o réptil agarrou a perna da vítima, a puxou para um lago e a matou lá. A senhora de 85 anos ainda conseguiu subir para respirar por um momento, e tentou bater no jacaré com uma estaca no focinho, mas ela desapareceu da vista da testemunha.

Antes de morrer, a mulher conseguiu salvar seu cachorro.

As autoridades locais foram chamadas assim que o fato aconteceu. O jacaré foi capturado e levado em um caminhão.



Jacarés na Flórida

A Comissão de Vida Selvagem local afirmou que ataques graves envolvendo jacarés são raros na Flórida, porém, nos últimos 12 meses, esse foi o terceiro episódio que resultou em morte, o que deixou as autoridades em alerta.

Jacarés de um metro de comprimento são considerados uma ameaça para pessoas, animais de estimação e propriedades na Flórida. A cada ano, há cerca de 10 mil chamadas para as autoridades para lidar com esses animais no estado da Flórida.

Com informações do G1.

