Jacaré 'dá trabalho' e é resgatado em estação de tratamento de esgoto

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jacaré "deu trabalho" para o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (19) e precisou ser resgatado de dentro da casa de bombas de uma estação de tratamento de esgoto do município de Minaçu, no norte de Goiás. Após o réptil ter sido encontrado no local, os bombeiros foram acionados para resgatá-lo.

continua após publicidade

De acordo com a 13ª Companhia Independente Bombeiros Militar (CIBM), foi necessário utilizar equipamentos especializados e técnicas de amarrações e captura para garantir a segurança da operação. Cordas de salvamento e um cambão foram os principais materiais empregados pelos bombeiros na missão de resgatar o jacaré.

- LEIA MAIS: Justiça alemã inocenta brasileiras que tiveram malas trocadas; confira

continua após publicidade

Após ser resgatado, o réptil, que aparentava estar em perfeitas condições de saúde, foi devolvido ao seu habitat. O jacaré não sofreu ferimentos durante o processo de resgate. As informações são do portal Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News