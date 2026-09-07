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Já pensando na próxima folga? Veja quais são os próximos feriados do 2º semestre

Escrito por Ana Lourenço (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Para quem vive a correria da rotina, a folga no meio da semana ou o descanso prolongado junto ao sábado e domingo dá um fôlego extra. Depois do Dia da Independência nesta segunda-feira, 7, o segundo semestre de 2026 ainda tem mais cinco feriados para recarregar as energias.

O primeiro deles é o feriado de 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, data que também é celebrado o Dia das Crianças. Em seguida, 2 de novembro, Dia de Finados, que também cai numa segunda-feira e abre espaço para outro descanso prolongado.

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Já em 15 de novembro, domingo, é celebrada a Proclamação da República - feriado que, por cair em dia já de folga, não altera a rotina de trabalho da maioria.

A sequência de feriadões continua em 20 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra. E o ano se encerra com o Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira.

Veja abaixo todos os feriados do ano.

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Próximos feriados de 2026

Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro (segunda-feira)

Finados 2 de novembro (segunda-feira)

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Proclamação da República 15 de novembro (domingo)

Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra 20 de novembro (sexta-feira)

Natal 25 de dezembro (sexta-feira)

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Pontos facultativos

Dia do Servidor Público 28 de outubro (quarta-feira)

Véspera de Natal 24 de dezembro (quinta-feira) após às 13h

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Véspera de Ano Novo 31 de dezembro (quinta-feira) após às 13h

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BRASIL/FERIADOS/2º SEMESTRE
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