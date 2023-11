Já fez sua aposta? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta 4ª

As seis dezenas da Mega-Sena serão sorteadas nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O sorteio do concurso 2.651 ocorre excepcionalmente nesta quarta, devido ao feriado do Dia de Finados, que será nesta quinta-feira (2). O prêmio está acumulado e estimado em R$ 105 milhões.

Caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 625,4 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Último sorteio

O concurso 2.650 da Mega-Sena, ocorrido no último sábado (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, não teve ganhadores. Devido a isso, o prêmio acumulou em R$ 105 milhões.

Os números sorteados foram: 37 - 58 - 18 - 39 -29 - 09.

