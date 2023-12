Já fez sua aposta? Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões nesta terça-feira

Acontece na noite desta terça-feira (5) o sorteio do concurso 2.664 da Mega-Sena. De acordo com a Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo sorteio, o prêmio é estimado em R$ 7 milhões.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.663 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (2) em São Paulo. Assim o prêmio acumulou.

Veja os números sorteados: 07 - 11 - 27 - 41 - 56 - 59.

A quina teve 42 ganhadores e pagará o prêmio individual de R$ 47.216,63. Os 2.764 acertadores da quadra receberão, cada um, R$ 1.024,96.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

