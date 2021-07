Da Redação

Já está mais caro usar os planos da Netflix no Brasil

A Netflix subiu os valores dos planos do serviço no Brasil e desde a última quinta-feira (22), assim quem é fã do entretenimento de streaming e for renovar ou assinar com a empresa, já vai pagar mais caro desde R$ 25,90 a R$ 55,90.

Os serviços oferecidos continuam três, sendo 1 tela; 2 telas em Full HD e 4 telas com vídeo em Ultra HD, HDR e Dolby Atmos. Segundo a Netflix, o reajuste deve-se à quantidade de títulos disponibilizados nos catálogos e também, porque estavam desatualizados desde 2019 no país.

OS NOVOS VALORES SÃO:

· Básico: passa a custar R$ 25,90 (era R$ 21,90);

· Padrão: passa a custar R$ 39,90 (era R$ 32,90);

· Premium: passa a custar R$ 55,90 (era R$ 45,90).