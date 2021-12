Da Redação

Ivan Gregorio, veterinário dos Spitz, viaja o Brasil

Ivan Gregorio, médico veterinário, depois de revolucionar o tratamento de animais com problemas respiratórios ficou conhecido como "Dr. Traqueia". O carinhoso apelido foi dado pelos proprietários dos animais da raça Spitz alemão devido ao fato de resolver problemas de colapso traqueal dos pacientes.

O grande número de pacientes com angústia respiratória e casos de óbitos pelo Brasil levou o médico veterinário a direcionar seu esforço para as doenças respiratórias. Criou um protocolo clínico e cirúrgico conseguindo melhorar a qualidade de vida dos pacientes diminuindo esses riscos para os animais.

“O protocolo clínico e cirúrgico que foi desenvolvido para os pacientes com problemas respiratórios foi criado exatamente para suprir a falta de soluções para esses casos. Depois de ver muitos animais vindo a óbito e a falta de solução para resolver esses problemas respiratórios, eu tomei a decisão de estudar a fundo o problema. Criei uma associação de drogas com dosagens específicas e técnicas de diagnóstico e cirúrgicas para solucionar os problemas”, relata Ivan.

Já são mais de cinco mil pacientes no Brasil inteiro, somente dessa parte do colapso traqueal, possibilitando salvar muitas vidas e controlar crises devido ao protocolo instituído. O foco de Ivan é na parte clínica e cirúrgica de pequenos animais melhorando a qualidade de vida dos pacientes com um tratamento clínico e cirúrgico direcionado a partir de diagnósticos precisos e de qualidade.

Hoje, Dr. Ivan Gregório conta uma equipe especializada montada por ele com foco total nos probelmas respiratórios. Ivan e os integrantes da equipe ajudam animais de todas as partes do Brasil. “As viagens para outros estados são feitas tanto por mim quanto por pessoas que eu treinei e passaram a integrar minha equipe. Tem muita gente competente como o Dr. Higor de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dr. Luis de Campinas, São Paulo, Dr. Leonídio de Boa Vista, Roraima, entre outros. O convite é feito por clínicas que querem fazer parcerias ou mesmo dos proprietários desses animais que não encontram outra solução no mercado veterinário local. As viagens são organizadas em agendas ao longo do ano onde esses animais são atendidos e avaliados com horários agendados”, encerra Dr. Ivan.

Filho de veterinário, sempre teve afinidade com a área e incentivo da família para seguir a profissão. Graduado em Medicina Veterinária pela UFF, Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em cirurgia de tecidos moles e master em cirurgia, com enfoque clínico e cirúrgico em doenças respiratórias. Para acompanhar mais sobre seu trabalho e seu cotidiano basta acompanhar seu instagram https://instagram.com/ivan_gregvet

