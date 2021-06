Ivaiporã tem mais 18 casos confirmados de Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira, dia 9 de junho, o Departamento Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã informaram que 8 homens e 10 mulheres receberam diagnóstico positivo de coronavírus (Covid-19) – totalizando 18 casos. Os resultados foram liberados pelo Lacen (12) e por laboratório particular (6).

Com os novos diagnósticos Ivaiporã contabiliza 3.339 moradores do município infectados com o vírus, desde o início da pandemia, dessas 3.027 se recuperaram da doença e 75 mortes.

No momento, 237 pessoas estão com o vírus ativo, desse total, 23 em tratamento em unidade hospitalar. Outras 65 pessoas com suspeita de Covid, aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

Foto por Assessoria PMI Imagem ilustrativa