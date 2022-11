Itaú, Marfrig, Santander, Suzano, Vale e Rabobank criam empresa Biomas

Caroline Aragaki (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante a COP27 (Conferência de Clima) no Egito, as empresas Itaú, Marfrig, Santander, Suzano, Vale e Rabobank anunciam a criação da empresa Biomas, dedicada a atividades de restauração, conservação e preservação de florestas no Brasil. O aporte inicial é de R$ 20 milhões de cada sócio.

continua após publicidade .

O objetivo é, ao longo de 20 anos, atingir uma área restaurada e protegida de 4 milhões de hectares de matas nativas em biomas como Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, o que representaria o território da Suíça ou do estado do Rio de Janeiro.

Atualmente a empresa trabalha com planos de restaurar 2 milhões de hectares de áreas degradadas com o plantio de aproximadamente 2 bilhões de árvores nativas, em um modelo de negócios em larga escala. A Biomas também conservará e preservará 2 milhões de hectares.

continua após publicidade .

A aliança divulgada na COP27 prevê reduzir aproximadamente 900 milhões de toneladas de carbono equivalente durante o período de duas décadas. Também há a estimativa de que o projeto contribua para proteger mais de 4.000 espécies de animais e plantas.