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Itamaraty diz que não há brasileiros mortos em terremotos na Venezuela

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 12:23:00 Editado em 25.06.2026, 12:30:53
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O Itamaraty informou que não há brasileiros entre os mortos e feridos no terremoto que atingiu a Venezuela. Em nota, o governo disse ainda que presta assistência aos brasileiros que tiveram danos materiais por conta da tragédia. "O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência", disse.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou através da rede social X, que recebeu a notícia "com grande preocupação e consternação" e reafirmou o apoio brasileiro à recuperação do país. "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", declarou.

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O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela nesta quarta-feira, 24, foi o mais forte registrado no país em mais de um século, segundo dados históricos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o órgão, o último abalo de intensidade superior ocorreu em 29 de outubro de 1900, quando um terremoto de magnitude estimada em 7,7 atingiu a região ao norte de Caracas e provocou danos significativos.

O desastre desta semana começou com um tremor de magnitude 7,2 registrado às 18h04 (horário local), cerca de 200 quilômetros a oeste da capital venezuelana. Minutos depois, um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região, seguido por uma série de réplicas. O USGS classificou o evento como uma catástrofe com potencial para causar impactos de grande magnitude.

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VENEZUELA/TERREMOTO/BRASILEIROS/ITAMARATY
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