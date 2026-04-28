Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque ao Líbano

Uma mulher e seu filho de 11 anos — morreram no último domingo (26) durante um ataque israelense ao distrito de Bint Jeil, no sul do Líbano. O bombardeio atingiu a casa onde moravam, vitimando também o pai das crianças, de origem libanesa. Um outro filho do casal, que também possui nacionalidade brasileira, sobreviveu ao ataque e encontra-se hospitalizado. As mortes foram confirmadas oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty).

📰 LEIA MAIS: Morre aos 79 anos, Giovanna Kupfer, fundadora da Giovanna Baby



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em nota, o governo brasileiro lamentou a tragédia e subiu o tom contra a escalada militar na região. O Ministério classificou o episódio como "um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo", referindo-se ao acordo anunciado no dia 16 de abril. Segundo o órgão diplomático, essas ofensivas contínuas "já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças".

O documento reforça a posição do país diante da quebra do acordo de paz por ambos os lados do conflito. "Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah", destaca o texto oficial. O Itamaraty condenou, ainda, "as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano" executadas por Israel e a "persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses". A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares para prestar apoio e avaliar o quadro clínico do menino internado.

A morte dos brasileiros ocorre em meio a um recrudescimento da violência no Oriente Médio. Nesta segunda-feira (27), as forças de Israel ampliaram a campanha de bombardeios para o leste do Líbano, além de manterem a ocupação de uma faixa no sul do país, sob a justificativa de destruir a infraestrutura do Hezbollah. Em resposta, o grupo libanês mantém ataques com drones e foguetes contra as tropas israelenses. O reflexo do colapso do cessar-fogo é sentido diretamente pela população: de acordo com o Ministério da Saúde libanês, o último domingo registrou 14 vítimas fatais em todo o país, tornando-se o dia mais letal para civis desde o início da trégua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

