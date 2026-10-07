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ITA amplia número de vagas de cotas raciais no vestibular; veja quem tem direito

Escrito por Roberta Jansen (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) anunciou que aumentou, já para o vestibular 2027, o número de vagas de livre concorrência e também aquelas destinadas aos negros. Além disso, ampliou o alcance das políticas afirmativas, criando vagas exclusivas também para indígenas e quilombolas. As vagas de ensino superior do ITA estão entre as mais disputadas do País. O instituto é referência nacional na formação de engenheiros.

Com a nova medida, a porcentagem de vagas destinadas à cota racial pulou de 20% para 30% do total. Para o próximo ano, serão 200 (foram 180 este ano) candidatos aprovados - o maior quantitativo já oferecido pela instituição. Desse total, 50 serão destinadas a candidatos pretos e pardos (14 a mais do que este ano), 6 são para indígenas e 4 para quilombolas.

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O edital do Vestibular 2027 com as novidades foi divulgado em 2 de junho e as inscrições foram encerradas em 12 de julho. O processo seletivo é composto de três etapas.

A primeira foi realizada no dia 27 de setembro, com questões objetivas. A segunda ocorrerá entre os dias 20 e 23 de outubro, com perguntas discursivas e redação.

Já a terceira etapa consiste em: inspeção de saúde; e, comprovação documental e no procedimento de heteroidentificação para os candidatos inscritos nas políticas afirmativas, em data e local que serão divulgados ao longo do processo seletivo.

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A banca de heteroidentificação é uma comissão formada por especialistas para validar a autodeclaração de candidatos que concorrem a vagas reservadas a políticas afirmativas. A banca analisa o fenótipo do candidato, ou seja, suas características físicas visíveis (como cor da pele, traços faciais e tipo de cabelo) - e não a sua ascendência (pais ou avós).

O objetivo é garantir que as vagas reservadas às políticas afirmativas sejam destinadas às pessoas que realmente sofrem ou estão sujeitas ao preconceito racial no dia a dia, evitando fraudes no sistema de cotas.

O aumento no número de vagas acompanha o processo de expansão do ITA, com a abertura de um novo campus na cidade de Fortaleza, no Ceará. Com o início efetivo da nova unidade, o Instituto passa a oferecer oito cursos de graduação: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia da Computação, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia.

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"A ampliação do número de vagas e o fortalecimento das políticas afirmativas refletem o compromisso do ITA com a excelência acadêmica, a inclusão e a expansão do ensino de engenharia no Brasil", afirmou o reitor do ITA, Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi. "Esse novo momento acompanha o processo de crescimento da instituição e amplia as oportunidades para estudantes de diferentes regiões e realidades do País", acrescentou.

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