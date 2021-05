Israel vai acabar com restrições após sucesso na vacinação

Continua após publicidade

Neste domingo (23), o Ministério da Saúde de Israel informou que irá acabar com as restrições locais para conter o novo coronavírus após um programa bem-sucedido de vacinação. O país registra números baixos de novos casos da doença.

A maior parte da população foi imunizada com a vacina da Pfizer/BioNTech e, por conta disto, a nação está reabrindo a economia gradualmente. No último sábado (22), Israel registrou apenas 12 novos casos da doença. No mês de Janeiro, a nação israelense registrou um pico diário de 10 mil casos.

De acordo com o ministro da Saúde do país, Yuli Edelstein, Israel irá flexibilizar as restrições, porém, caso ocorra um novo aumento de casos, as medidas podem ser reestabelecidas.

Israel ainda manterá suas fronteiras fechadas para a maioria das viagens, embora tenha começado a permitir a entrada de pequenos grupos de turistas vacinados. O Ministério da Saúde também vai reexaminar a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em espaços fechados.

Com informações; UOL.