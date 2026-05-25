Israel, dupla de Rodolffo, sofre acidente em Goiânia; saiba mais

O cantor sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (25) ao atropelar um cavalo na BR-153, em Goiânia. Apesar do susto e dos danos materiais, o artista saiu ileso e não precisou de atendimento médico. O animal, no entanto, não resistiu à força do impacto e morreu no local.

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De acordo com a assessoria da dupla, o acidente ocorreu enquanto Israel retornava para casa após um compromisso profissional, dirigindo dentro do limite de velocidade permitido para a via. A colisão aconteceu depois que um veículo, que seguia logo à frente do cantor, mudou de faixa de maneira abrupta e sem sinalizar. Com a manobra repentina, o sertanejo foi surpreendido pelo animal solto no meio da pista e não teve tempo hábil para frear ou realizar um desvio seguro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência, registrada na altura do quilômetro 494 da rodovia. A corporação confirmou o óbito do cavalo e atestou que o acidente resultou apenas em avarias no veículo do artista, sem o registro de vítimas humanas.