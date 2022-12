Isaías Raw, pesquisador, professor e ex-diretor do Butantan, morre aos 95 anos

Redação (via Agência Estado)

Isaías Raw, pesquisador científico, professor e ex-diretor do Instituto Butantan, morreu em São Paulo nesta quarta-feira, 14, aos 95 anos. A informação foi divulgada pelo instituto que Raw dirigiu por boa parte de sua vida. Médico formado pela Universidade de São Paulo (USP) em 1950 e mestre e doutor em Bioquímica, Isaías Raw ficou conhecido por suas pesquisas em bioquímica e por ter promovido a popularização do ensino de ciências para crianças e adolescentes.

Foi livre-docente da USP em Medicina desde 1957 e ajudou a fundar o Centro de Seleção de Candidatos às Escolas Médicas (Cescem) e a Fundação Carlos Chagas, unificando os vestibulares das instituições de ensino superior de Medicina no Estado de São Paulo.

No Butantan, foi responsável pela expansão do instituto com novas fábricas de produção de soros na década de 1980 e pela produção de vacinas como a de hepatite B. Além disso, foi responsável pela criação do Centro de Biotecnologia, da Fundação Butantan, do Museu de Microbiologia e do Museu Histórico.

Entre diversas premiações, Raw foi reconhecido pela Presidência de República como Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico (1995) e recebeu a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico (2001).

"Foi um dos maiores cientistas do século no Brasil, figura essencial para o crescimento e avanço da pesquisa nacional e da configuração e importância do Butantan como o conhecemos hoje", escreveu o instituto. "Isaías deixa filhos, netos e incontáveis alunos e admiradores no Butantan e na comunidade científica brasileira e internacional", finaliza.