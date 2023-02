Irmãs que visitavam a praia pela 1ª vez morrem durante temporal, em SP

Da Redação

A mãe foi ao IML para reconhecer os corpos

O temporal que atingiu São Sebastião, cidade litorânea de São Paulo, no último domingo (19), matou duas irmãs, de 7 e 16 anos, que visitavam a praia pela primeira vez.

As vítimas, identificadas como Thaline Cordeiro, de 16 anos, e Ana Vitoria Cordeiro, de 7, moravam na capital paulista e estavam desaparecidas. A família, sem ter notícias sobre elas, foi ao Instituo Médico Legal (IML), nessa quarta-feira (22), e reconheceu os corpos.

A equipe de reportagem do G1 conversou com a família, que deu mais detalhes sobre o caso. Segundo a mãe delas, Tatiane Cordeiro, as meninas foram escondidas, de carona com um vizinho, para conhecer o mar. As duas saíram de casa sem levar os documentos.

As irmãs estavam em uma casa no bairro de Boiçucanga com os vizinhos Ronei Olivares, de 51 anos, e Cristiano Olivares, de 9 anos. Ronei era pai de Cristiano. Os dois também morreram na tragédia.



Os familiares ficaram preocupados com elas após verem notícias da tragédia, no domingo. Eles tentaram entrar em contato, mas não obtiveram êxito. Uma prima de Ronei teria dito para ela que Thaline e Ana Vitória também haviam morrido na tragédia.

Sem notícias, Tatiane viajou até o Litoral Norte, onde foi até o IML e reconheceu o corpo das filhas.

Com informações do G1.

