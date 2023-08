Irmãs morrem após carro em que elas estavam bater em árvore

Um acidente de trânsito terminou com a morte de duas jovens na noite do último domingo, 20 de agosto. As irmãs, identificadas como Milena e Maria Eduarda, de 15 e 18 anos, respectivamente, morreram após o carro em que elas estavam colidir contra uma árvore. Chovia no momento em que o acidente aconteceu.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as jovens estavam em uma Fiat Strada com outros dois jovens, de 19 anos. Ainda conforme a corporação, as meninas ocupavam a cabine do motorista, atrás do banco, onde não há assentos - ou seja, não tinham acesso a cintos de segurança.

O motorista do veículo perdeu o controle da direção e atingiu violentamente uma árvore situada às margens da pista com a lateral da picape.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital. Os rapazes, que não tiveram os nomes divulgados, sofreram apenas ferimentos leves; as irmãs, apesar de terem recebido todos os cuidados médicos necessários, acabaram não resistindo e morreram na unidade de saúde.

O fato trágico foi registrado no município de Mineiros, no sudoeste de Goiás.

