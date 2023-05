Irmãs desaparecidas: polícia busca pistas sobre sumiço de jovens em Caraguatatuba

José Maria Tomazela (via Agência Estado)

A Polícia Civil procura pistas de duas jovens irmãs que saíram de casa há dez dias e estão desaparecidas, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Segundo o registro policial, Daniele Moreno de Lima, de 22 anos, e Poliana Moreno de Lima, de 19, deixaram uma carta pedindo perdão aos pais e não deram mais notícias. Elas não tinham namorados e a família suspeita de aliciamento.

De acordo com o comerciante Anderson Soares de Lima, pai das jovens, as filhas saíram de casa no dia 2, levando bolsas e algumas roupas. Ele contou que, no dia anterior, tinha visto no celular de uma delas mensagens de homens que tentavam aliciá-las. "A gente conversou e parecia que tinha ficado tudo bem. No dia seguinte, elas sumiram, deixando uma carta em que pedem perdão por serem motivo de desgosto. Elas estavam sem dinheiro, por isso acho que foram levadas por alguém", disse.

No bilhete, com a caligrafia da filha mais velha, as jovens se dirigem aos pais: "Pai, mãe, perdoa eu, por favor, me perdoa por tudo. Perdão por dar esse desgosto para vocês, perdão por ser uma covarde e sair." Anderson considerou estranho o conteúdo do bilhete, pois as duas tinham uma relação aberta com os pais. Elas trabalhavam no comércio da família, uma loja de móveis no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba, onde a família reside.

O comerciante era dono de loja em São José dos Campos e tinha se mudado para a cidade do litoral norte há cerca de um ano para abrir um novo comércio. Segundo ele, as filhas não tinham o hábito de sair de casa para ir em bares e festas, e eram muito apegadas à família. "Elas nunca tinham feito nada parecido, por isso é muito estranho para nós. A mãe delas não dorme, está sem comer, por isso pedimos ajuda à polícia", disse.

Antes de registrar o boletim de ocorrência, Anderson e sua mulher, Neide Moreno, entraram em contato com parentes e amigos em São José dos Campos, Bertioga e São Paulo. Também falaram com os avós das jovens, mas ninguém soube dar notícias delas. O comerciante teve acesso a imagens de uma câmera instalada próxima de seu comércio nas quais um homem está próximo delas, em atitude suspeita. Ele também entregou à polícia um celular usado pelas filhas que não foi levado por elas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o desaparecimento das jovens está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos.

"Diligências estão sendo tomadas a fim de esclarecer os fatos e encontrar as jovens desaparecidas. O celular das vítimas estão sendo analisados e as testemunhas sendo ouvidas", disse, em nota. Conforme a pasta, mais detalhes estão sendo preservados para não prejudicar as investigações.