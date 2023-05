Irmãs de Caraguatatuba que estavam desaparecidas são localizadas

Da Redação

Polícia fazia buscas por irmãs que desapareceram após deixar carta para os pais no litoral de SP.

As duas irmãs que desapareceram após deixar uma carta para os pais, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, foram encontradas no sábado (13), em Jacareí, no interior do estado. Elas não eram vistas desde o dia 2 de maio.

Segundo a família, Daniele Moreno de Lima, de 22 anos e Poliana Moreno de Lima, de 19 anos, foram encontradas e estão bem.

A família não quis passar mais detalhes sobre como as jovens foram localizadas ou o que aconteceu durante o período do desaparecimento.

De acordo com a DIG de São Sebastião, delegacia que estava investigando o sumiço das jovens, elas ainda não prestaram depoimento. O caso está sendo registrado pela polícia de Jacareí.

Mais tarde, a polícia informou ao g1 que as irmãs saíram de casa por vontade própria e que elas alegam que o pai era rigoroso.

O g1 acionou a Secretaria de Segurança Pública sobre o caso.

Por meio de nota, a SSP esclareceu que as duas mulheres, de 19 e 22 anos, que constavam como desaparecidas desde o dia 02/05, foram encontradas em um condomínio no município de Jacareí.

As jovens disseram à polícia que estão ficando no local por vontade própria.

