Irmãos que morreram afogados foram encontrados abraçados

Os irmãos que haviam desaparecido após se afogarem em Maragogi, em Alagoas, foram encontrados abraçados por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no fundo do mar da Praia de Peroba, na última segunda-feira (17). O comandante de Operação mo Interior da corporação, coronel Carmens, conversou com a imprensa e deu mais detalhes sobre as buscas.

Conforme o bombeiro, isso é uma prática comum quando as pessoas estão se afogando. "Eles se abraçaram em meio ao desespero. Tínhamos ali um garoto de 15 e um outro de 11, o mais novo. Possivelmente o mais velho tentou salvar o mais novo. Em uma situação como essa é muito difícil manter a calma. Tem o psicológico, o medo", disse em uma entrevista ao G1.

Os corpos de Gabriel Bernardo Leal, de 11 anos, e Gustavo Bernado Leal, de 15, foram encontrados a cerca de cinco metros de profundidade. Os irmãos haviam saído de São Paulo e foram para Alagoas para aproveitar as férias. Eles estavam no estado alagoano desde domingo (16).

Acompanhados do pai e de um primo, eles decidiram fazer trilha pelo mar, com a maré baixa, mas foram surpreendidos por um desnível e pela força da correnteza.



Durante a tentativa de retornar para a costa, Gabriel e Gustavo foram arrastados pela força do mar. O pai conseguiu salvar o sobrinho, um adolescente de 16 anos, mas os irmãos não resistiram.

Com informações do G1.

