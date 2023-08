Irmãos morrem pela mesma doença, no mesmo dia e em mesmo hospital

Dois irmãos que lutavam contra o câncer morreram no mesmo dia e no mesmo leito de hospital no último sábado, 19 de agosto, em Sousa, na Paraíba. Francisco Antunes Sobrinho, de 52 anos, e Eduardo Antunes da Silva, de 38, descobriram a doença em 2021.

Segundo as informações do G1, até o diagnóstico de câncer os irmãos descobriram em datas próximas, tendo apenas um mês de diferença entre um irmão e o outro. Em maio de 2021, Francisco descobriu um câncer no fígado e em junho do mesmo ano, Eduardo foi diagnosticado com câncer no intestino.

Um irmão de Francisco e Eduardo, identificado como João Antunes Neto, informou que o irmão mais novo estava internado no Hospital Regional de Sousa e apresentou uma piora no quadro clínico durante a madrugada de sábado.

Acompanhando o irmão na instituição de saúde, João recebeu a notícia que às 00h20 Eduardo faleceu. Quando ligou para a família para contar da morte de Eduardo, a irmã informou que Francisco passou mal em casa e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tinha sido chamado.

Francisco foi internado no mesmo quarto e leito onde o irmão mais novo morreu. Para João, o motivo da escolha do local seria o número de pessoas internadas no hospital, sendo aquele o único leito livre.

Mais tarde no sábado, a família foi visitar Francisco antes do velório de Eduardo, que aconteceria em Santa Cruz. O irmão, preocupado, perguntava o tempo inteiro pelo caçula, então contaram que o mais novo havia morrido.

Na noite do sábado (20), no mesmo dia e leito em que o irmão mais novo morreu, Francisco apresentou uma piora e faleceu às 23h30.

O sepultamento dos dois irmãos aconteceu no Cemitério Público de Santa Cruz.

Com informações do G1.

