Irmãos morrem em acidente na BR-040 ao voltarem de velório da avó

Milena e Stéfano morreram no início da tarde de quarta-feira

Um grave acidente tirou a vida de dois irmãos na BR-040, na tarde dessa quarta-feira (17). As vítimas, identificadas como Milena Raggazi, de 30 anos, e Stéfano, de 25, voltavam do velório da avó, em Brasília, quando a tragédia aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da PRF, o acidente envolveu um carro e uma carreta, na altura de Três Marias, região central de Minas Gerais. Milena e Stéfano ocupavam o automóvel no momento da batida.

Um trecho da via precisou ser interditado para que o serviço da perícia da Polícia Civil pudesse ser realizado.

Milena e Stéfano eram filhos do diretor-executivo Marcos Raggazzi, dos colégios Bernoulli. A comunidade do colégio divulgou uma nota onde informa que, em decorrência das perdas dos dois filhos do diretor, as instituições de ensino não abrirão nesta quinta-feira (18).

“Frente a esta tragédia, em respeito e carinho a ele e sua família, estamos decretando luto nas unidades escolares no dia de amanhã”, diz o aviso.

“Nossos pensamentos e nossas orações estão com Ragazzi, Maísa e Victor”, informa outro trecho do comunicado, com menção à esposa de Marcos e ao outro filho do casal.

