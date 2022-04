Irmãos morrem ao cair em poço de 30 metros no MS

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira (28), dois irmãos morreram após caírem em um poço de aproximadamente 30 metros de profundidade, no município de Anastácio, no Mato Grosso do Sul. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Os corpos dos irmãos Lucas Marques Monteiro, de 30 anos, e Jonas Marques Monteiro, de 28, foram retirados no período noturno, por meio de uma grande operação. Alguns bombeiros precisaram receber atendimento médico e foi necessário então equipamentos de mergulho como cilindro de oxigênio para que a equipe de resgate chegasse aos corpos.

De acordo com as primeiras informações, um dos irmãos teria entrado no poço para tentar retirar uma peça que havia caído no interior em uma plataforma localizada a 30 metros de profundidade e a poucos centímetros acima do nível da água do poço. Ao perceber que o irmão estava passando mal, o outro entrou no poço para tentar ajudá-lo e evitar que o mesmo caísse na água inconsciente, mas também acabou perdendo a consciência minutos depois. Foi um tio das vítimas que presenciou a cena e que acabou acionando o resgate.

Conforme matéria do R7, um dos corpos foi encontrado na plataforma em que estava o motor, enquanto o segundo foi encontrado submerso em uma profundidade de aproximadamente 8 metros.



A principal hipótese é que os irmãos tenham ficado inconscientes, após inalarem grande quantidade de gases provenientes da queima de óleo diesel, utilizado como combustível para a bomba d'água. O motor fica instalado no fundo do poço, o que aumenta as chances de concentração dos gases, podendo causar uma parada cardiorrespiratória nas vítimas.

A hipótese de afogamento está praticamente descartada pela perícia e investigação criminal, coordenada pelo Delegado da Polícia Civil de Anastácio, Gabriel Salles.

Fonte: Informações do R7.