Irmãos morrem abraçados em incêndio na Bahia
A mãe das crianças teria saído para uma festa na noite anterior, deixando os filhos sozinhos na residência; entenda
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Três crianças morreram após um incêndio atingir uma residência em Serrinha, na Bahia, na manhã de domingo (03). Segundo informações iniciais, os irmãos foram encontrados carbonizados e estavam abraçados.
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As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus. Uma quarta criança, de 7 anos, conseguiu sair da casa com vida e foi encaminhada para atendimento médico.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a mãe das crianças, de 27 anos, foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte. Conforme o registro da ocorrência, ela teria saído para uma festa na noite anterior, deixando os filhos sozinhos na residência.
As primeiras apurações indicam que o incêndio pode ter começado após uma das crianças atear fogo em um colchão. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do caso.
A mulher foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
Em nota oficial, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou a tragédia e decretou luto oficial de três dias no município.
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