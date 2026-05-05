Irmãos morrem abraçados em incêndio na Bahia

Três crianças morreram após um incêndio atingir uma residência em Serrinha, na Bahia, na manhã de domingo (03). Segundo informações iniciais, os irmãos foram encontrados carbonizados e estavam abraçados.

📰LEIA MAIS: Frio tem data para atingir todo PR; Apucarana pode ter mínimas de 8ºC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus. Uma quarta criança, de 7 anos, conseguiu sair da casa com vida e foi encaminhada para atendimento médico.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a mãe das crianças, de 27 anos, foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte. Conforme o registro da ocorrência, ela teria saído para uma festa na noite anterior, deixando os filhos sozinhos na residência.

As primeiras apurações indicam que o incêndio pode ter começado após uma das crianças atear fogo em um colchão. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Em nota oficial, o prefeito de Serrinha, Cyro Novais, lamentou a tragédia e decretou luto oficial de três dias no município.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

