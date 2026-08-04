Irmãos de 7 e 14 anos morrem ao serem atropelados na BR-470 em SC

Crianças foram arremessadas a uma distância entre 15 e 25 metros e morreram no local

Dois irmãos, Arthur Joos Schssler, de 7 anos, e Beatriz Joos de Souza, de 14, morreram atropelados na manhã desta terça-feira (4) na BR-470, em Pouso Redondo (SC). Eles tentavam atravessar a rodovia para embarcar no ônibus escolar quando foram atingidos por um Jeep Renegade. O acidente ocorreu por volta das 6h45 no km 164 da rodovia, em um trecho de descida próximo a uma curva. Com o impacto, as crianças foram arremessadas a uma distância entre 15 e 25 metros e morreram no local.

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A mãe das crianças, de 34 anos, presenciou o acidente do portão de casa e entrou em estado de choque. Ela acompanhava os filhos até que embarcassem no transporte escolar, trajeto que faziam diariamente. Equipes de resgate foram acionadas, mas os óbitos foram confirmados no local.

Arthur e Beatriz estudavam na Escola de Educação Básica Letícia Possamai, a cerca de 4 km da residência da família. Arthur cursava o 1º ano do Ensino Fundamental e Beatriz, o 9º ano. No ano passado, Arthur era aluno do Centro de Educação Infantil Tia Célia e participou da Feira Catarinense de Matemática de Pouso Redondo.

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O motorista do Jeep Renegade, de 54 anos, permaneceu no local. O teste do bafômetro teve resultado negativo para consumo de álcool. O para-brisa do veículo ficou com a marca do impacto. Havia forte neblina no momento do acidente, o que comprometia a visibilidade na pista.

A Prefeitura de Pouso Redondo decretou luto oficial de três dias. Em nota, a administração municipal afirmou que a tragédia provocou “grande comoção de toda a sociedade”.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga as circunstâncias do acidente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o trecho passa por manutenção, mas que as atividades ainda não haviam sido iniciadas no momento do atropelamento e que a via estava devidamente sinalizada.