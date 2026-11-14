Irmão de Suzane Von Richthofende vive recluso e rejeita patrimônio milionário

Andreas tinha 14 anos quando seus pais foram assassinados. O crime que chocou o Brasil voltou a ser comentado após lançamento de documentário

O único irmão de Suzane Von Richthofen mantém uma vida de extrema reclusão em um sítio localizado na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Suzane foi condenada por arquitetar o assassinato dos próprios pais em 2002. Após o recente lançamento de um documentário sobre o caso em 2026, a equipe de produção revelou que o familiar recusou o convite para gravar depoimentos, preferindo continuar afastado da sociedade e dos holofotes.

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Apesar de ser o beneficiário de um patrimônio que foi avaliado em cerca de R$ 10 milhões logo após a tragédia, Andreas Von Richthofen deixou os bens em estado de abandono. Atualmente, o herdeiro enfrenta 24 ações na Justiça paulista devido a dívidas que somam quase R$ 500 mil, referentes a atrasos no pagamento de condomínios e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Relatos indicam que ele optou por um estilo de vida isolado, vivendo na propriedade rural sem acesso à internet, telefone celular ou outras tecnologias de comunicação.

O histórico recente inclui um registro policial ocorrido em 2017, quando ele foi detido pelas autoridades após pular o portão e invadir uma residência no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Na ocasião, ele foi encontrado sob o efeito de substâncias químicas e precisou ser internado em um hospital municipal com um quadro de surto psiquiátrico. O episódio resultou em meses de internação para o tratamento de dependência de álcool, drogas e questões emocionais.

Apesar da atual ausência de registros sobre qualquer atuação profissional formal no mercado de trabalho, o caçula da família construiu um currículo acadêmico de destaque. Descrito como um aluno exemplar, ele levou dez anos para se formar na área de Química e Farmácia por uma renomada universidade pública de São Paulo, onde também concluiu o seu doutorado. O homem, que tinha apenas 14 anos na época em que os pais foram mortos dentro de casa, chegou a declarar no início de 2024 que procurava pela irmã para resolver assuntos pendentes. Contudo, os dois seguem sem manter contato direto.