Irmã André, a pessoa mais velha do mundo, morre aos 118 anos

A freira francesa Lucile Randon

A pessoa mais velha do mundo, a freira francesa Lucile Randon morreu nesta terça-feira (17) aos 118 anos. A idosa era mais conhecida como a Irmã André, nome assumido por ela após ingressar em uma ordem de caridade católica em 1944.

A religiosa faleceu durante o sono, na casa de repouso onde vivia na cidade francesa de Toulon, cerca de 841 quilômetros de Paris. A idosa havia conseguido sobreviver após ser contaminada pela Covid-19, em 2022.

Irmã André faleceu 25 dias antes de completar seu 119º aniversário. Ela nasceu em 11 de fevereiro de 1904, em Alès, no sul da França. Ela era a pessoa viva mais velha do mundo, segundo a lista de classificações mundiais.

"A sua partida é uma grande tristeza, mas era o desejo dela se juntar ao seu amado irmão. Para ela, é uma libertação", disse David Tavella, funcionário da casa de repouso onde Lucile vivia. Em seus últimos dias de vida, ela orava e era observada por profissionais especializados em cuidados paliativos.





De quem é o título agora?

Com o falecimento de Lucile Randon, a pessoa mais velha do mundo agora é María Branyas, que vive na Espanha, com 115 anos.

Nascida no México em março de 1907, ela se mudou para São Francisco, nos Estados Unidos, dois anos depois, e chegou à província catalã de Girona durante a Primeira Guerra Mundial com seu pai, que era um jornalista espanhol.

Ela teve três filhos, 11 netos, sendo que o mais velho tem 60 anos, e 13 bisnetos. Ela viveu por duas décadas em uma casa de repouso na cidade de Olot.

Em maio de 2020, antes de haver vacina contra coronavírus, ela teve Covid-19, mas também se recuperou. Ela tinha 113 anos na época.





Fonte: Informações UOL.

