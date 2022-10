Ipem/SP reprova 27% de produtos hospitalares de laboratórios no interior

Isabella Alonso Panho, especial para O Estadão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais de um quarto - 27% - dos produtos de laboratórios paulistas avaliados pelo Ipem/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) na operação 'Alô Doutor' foram reprovados por possuírem irregularidades. A vistoria, feita na última sexta-feira, 14, nas cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e na capital, encontrou problemas em ataduras, compressas de gaze e luvas de vinil.

continua após publicidade .

O porcentual de produtos reprovados é 10% maior do que em 2021, quando a mesma avaliação reprovou 17% dos materiais analisados. As duas operações avaliaram os mesmos laboratórios - com exceção de Campinas, que consta apenas na deste ano. De acordo com o superintendente do Ipem/SP, Ricardo Camargo, uma das explicações para esse número está na profundidade das verificações realizadas: recebemos muitas denúncias por meio da Ouvidoria sobre produtos de uso hospitalar, também utilizados em clínicas e residências. Devido a isso, as equipes de fiscalização foram mais a fundo na verificação desses itens e constatamos, em laboratórios do instituto, as irregularidades.

O instituto avaliou lençóis hospitalares descartáveis, água oxigenada, algodão, máscara cirúrgica, atadura, esparadrapo, gel antisséptico, compressa de gaze, álcool em gel, luva de vinil, toalhas de papel. Na capital paulista, todos os materiais foram aprovados. Em laboratórios de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos, as compressas de gaze continham irregularidades. Na última cidade, o Ipem também reprovou a compressa de campo operatório - material utilizado para absorver sangue e fluidos corporais durante cirurgias.

continua após publicidade .

A quantidade de laboratórios avaliados em cada uma das cidades foi: oito em São Paulo capital, cinco em Ribeirão Preto e quatro em São Carlos, Bauru e Campinas.

Depois dessa vistoria, os laboratórios terão dez dias para regularizar seus produtos, sob pena de serem multados. As penalidades impostas pelo Ipem podem custar até R$ 1,5 milhão às empresas vistoriadas que não cumprirem as deliberações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado.