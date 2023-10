IPC-Fipe sobe 0,23% na 3ª quadrissemana de outubro, após alta de 0,22% na prévia anterior

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,23% na terceira quadrissemana de outubro, acelerando marginalmente ante o ganho de 0,22% observado na segunda quadrissemana deste mês, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira, 25, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na terceira leitura de outubro, três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Alimentação (de -0,34% na segunda quadrissemana a 0,09% na terceira quadrissemana), Saúde (de 0,45% a 0,48%) e Vestuário (de 0,13% a 0,17%). Por outro lado, houve arrefecimento de preços de uma quadrissemana para a outra nas categorias Habitação (de 0,21% a -0,06%), Transportes (de 0,13% a 0,05%), Despesas Pessoais (de 1,34% a 1,30%) e Educação (de 0,03% a 0,02%). Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de outubro: