Investimentos online: por que valem a pena?

Continua após publicidade

Investir não é mais uma atividade restrita às pessoas com muito dinheiro. Atualmente, por exemplo, é possível investir na Bolsa de Valores com menos de R$ 35 (nesse caso, em títulos do Tesouro pré-fixado). Algumas ações podem ser compradas no mercado fracionário por pouco mais de R$ 20. Logo, é possível afirmar que quase qualquer pessoa pode começar a investir.

Um dos facilitadores dessa popularização do acesso ao mundo dos investimentos são os canais no YouTube de influenciadores financeiros, que ensinam como fazer investimentos online, de modo didático e fácil entendimento. Por meio dessas plataformas, investir em bons ativos deixou de ser algo para os especialistas, e mais pessoas se sentem encorajadas a dar o primeiro passo rumo à construção de um sólido patrimônio financeiro.

Os investimentos online são comumente feitos por meio de corretoras de valores. No Brasil, elas são reguladas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), responsável pela fiscalização do mercado de valores no país. Assim, essa forma de investimento oferece maior tranquilidade aos investidores, que têm outros motivos para investirem pela Internet.

Por que fazer investimentos online?

Além da segurança que o investimento online por meio de corretoras proporciona, existem outras razões que levam um número crescente de pessoas a investirem com a ajuda de um computador / aparelho móvel com acesso à Internet:

● facilidade: as plataformas disponibilizados pelas corretoras virtuais para investimentos, os home brokers, são de fácil uso. Dessa forma, investir por meio deles se torna um processo mais rápido e agradável.

● comodidade: fazer investimentos online é como realizar uma compra. De fato, o propósito dos investimentos é adquirir, comprar ativos que possam se valorizar, como as ações, e/ou gerar dividendos, como os fundos imobiliários e muitas ações. Comprar ações pela Internet é algo que pode ser feito em casa, logo, proporciona comodidade aos investidores.

● ferramentas educativas: as melhores corretoras de valores disponibilizam, em seus sites, recursos educativos para todos os tipos de investidores, dos iniciantes aos mais experientes. Assim, um investimento pode ser feito com o auxílio simultâneo de uma dessas ferramentas.

Investimentos online em tempos de pandemia

A pandemia deixa algumas lições para a humanidade. Uma delas é a necessidade de ter uma reserva de emergência. Milhões de cidadãos no Brasil e ao redor do mundo, por terem perdido seus empregos, ainda enfrentam sérias dificuldades financeiras por não terem construído essa reserva.

A segunda lição da pandemia é que o mercado de trabalho, em determinados setores, manterá o home office como alternativa contínua. Logo, existe uma combinação de fatores que favorecem a entrada de muitas pessoas no mercado financeiro: a importância de investir em ativos que proporcionem, entre outras coisas, a construção de uma reserva de emergência, e o aumento da interação com ferramentas virtuais.

Investir, especialmente durante crises sociais de grande magnitude, se torna uma atividade muito necessária. Além disso, a operacionalidade dos recursos disponibilizados pelas corretoras faz com que o processo de investir seja mais fácil. Entretanto, “ser fácil” não significa investir sem conhecimentos. Em muitos casos, investir em determinados ativos, sem nenhuma informação prévia sobre eles, pode ameaçar seriamente a construção de um patrimônio financeiro sólido. Em outras palavras, pode causar mais perdas do que ganhos.

Logo, se as formas de receber um salário mudam (do trabalho presencial ao trabalho virtual), usar uma parte desse dinheiro para proteger as finanças, por meio de um investimento online, é algo coerente e natural nessa transformação das relações sociais.

Considerações finais

Fazer investimentos tem dois objetivos: reforçar a saúde financeira e construir um patrimônio de longo prazo. Felizmente, a possibilidade de fazer investimentos online popularizou o acesso ao mercado financeiro, permitindo que pessoas com pouco capital façam pequenos aportes, de maneira regular.

Tão importante quanto aproveitar essa oportunidade proporcionada pela tecnologia é saber aproveitá-la de modo consciente. Logo, é bastante recomendável que os investidores, especialmente os iniciantes, se informem sobre os ativos que desejam adquirir. A disponibilidade de notícias, podcasts e vídeos sobre investimentos é ampla, e deve ser usada.