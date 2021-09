Investimento Imobiliário no Litoral Praia do Forte, Bahia

Da Redação

Quem já visitou a cidade de Salvador na Bahia, Brasil, ou suas cidades vizinhas, conhece a Praia do Forte. É uma cidade costeira paisagística cerca de 80 quilômetros ao norte da cidade de Salvador ao longo da rodovia costeira. Fica a cerca de 50 quilômetros do aeroporto internacional, o que a torna facilmente acessível por via aérea.

O litoral ao redor da Praia do Forte forma uma região tranquila com lindas praias e uma grande variedade de árvores tropicais e aves. Praia do Forte é uma cidade turística e muito procurada pelos turistas que visitam a região. Também é um ótimo lugar para morar e os imóveis em Praia do Forte são altamente valorizados em relação às cidades vizinhas.

O que torna a Praia do Forte tão especial

Praia do Forte já foi uma pacata vila de pescadores, mas se tornou um centro turístico. A pesca séria ficou em segundo plano nos últimos tempos. Alguns barcos de pesca ocasionalmente atracados perto da praia são os únicos sinais da profissão tradicional.

A cidade oferece muito mais do que a maioria das cidades e vilas costeiras ofereceria. Esportes náuticos, conservação de tartarugas, observação de baleias e de aves, pesca, hiking... você escolhe, e está disponível na Praia do Forte.

Com seu ambiente calmo e descontraído, cenários naturais paisagísticos e grande variedade de opções de entretenimento, Praia do Forte conquistou a reputação de ser um refúgio tranquilo. É a realização de um sonho para os amantes da natureza e os amantes de atividades na praia.

O litoral próximo à Praia do Forte tem belas praias com palmeiras que se estendem por quilômetros até as vilas próximas. Um dos grandes atrativos dessas praias são as refrescantes piscinas naturais que se formam com o recuo das águas durante a maré baixa. Essas piscinas naturais são perfeitas para nadar e mergulhar.

Dentro da Praia do Forte, você pode chegar à maioria dos lugares a pé. Os restaurantes e barracas de praia aqui são famosos por sua culinária variada e há inúmeras butiques que vendem mercadorias interessantes.

fonte: Divulgação

Principais atrações da Praia do Forte

A cidade é famosa por seus projetos de conservação, como o projeto Tamar para conservação das tartarugas. Faz parte de um esforço maior para salvar a população de tartarugas marinhas ao longo da costa brasileira. Possui mais de 20 centros no país e um deles fica na Praia do Forte. O Projeto Tamar é um ótimo lugar para observar de perto as tartarugas, peixes e outras criaturas marinhas encontradas naturalmente na região.

Outro projeto de conservação marinha na Praia do Forte é o Instituto Baleia Jubarte. Foi criado para a conservação e também para estudar o comportamento desses mamíferos. Para quem deseja ver de perto estes animais no seu habitat natural, também estão disponíveis passeios de observação de baleias.

A Reserva Ecológica Sapiranga é um local imperdível para os amantes da natureza. É uma reserva botânica com mais de 600 hectares e está repleta de vegetação tropical com muitas plantas e flores exóticas. Você também verá muitas aves interessantes que são exclusivas da região.

Pessoas ativas e entusiastas do esporte podem desfrutar de caminhadas na Reserva Sapiranga, surf, parapente e passeios a cavalo. Viagens de pesca também são organizadas nas praias.

fonte: Divulgação

Você vai gostar do clima tropical quente

Praia do Forte tem um clima tropical e mantém as temperaturas entre 20°C e 30°C na maior parte do ano. É confortável ao ar livre graças à contínua brisa do mar, que carrega o ar quente durante o dia. A estação chuvosa começa em abril e pode se estender até setembro. O pico de precipitação ocorre de maio a julho.

O clima agradável e o ambiente tranquilo fazem da Praia do Forte um ótimo lugar para se morar. A economia impulsionada pelo turismo oferece muitas oportunidades para vários tipos de negócios, desde pequenas lojas e restaurantes a grandes hotéis resort.

A cidade possui um mercado imobiliário ativo com demanda constante. Todos os tipos de propriedades, desde apartamentos econômicos a grandes casas luxuosas à beira-mar, trocam de mãos regularmente. Propriedades comerciais de todos os tipos e tamanhos também estão disponíveis.

Apartamentos na Praia do Forte

A cidade tem muitas opções quando se trata de residências e, na faixa mais baixa, estão os apartamentos econômicos. Seus preços começam em R$ 225 mil. Mesmo esses apartamentos básicos de um quarto têm cerca de 50 m² de área de carpete. Os condomínios costumam oferecer boas instalações como segurança, estacionamento, jardim, piscinas e áreas de lazer.

Os apartamentos médios têm cerca de 160 m² de área e geralmente têm entre dois e três quartos. Você também pode obter apartamentos à beira-mar a poucos passos de distância da praia. Os preços atualmente giram em torno de R$ 800 mil, mas variam com as instalações e a localização.

Apartamentos de luxo geralmente fazem parte de condomínios à beira-mar e oferecem configurações e instalações em estilo resort. Você pode esperar pagar mais de R$ 1,5 milhão por um apartamento de luxo com quatro quartos.

fonte: Divulgação

Casas à Venda na Praia do Forte

Os preços das casas começam em cerca de R$ 300.000. Uma casa básica terá cerca de 50 m² de área de carpete com um pouco de terreno ao redor e um ou dois quartos.

As casas médias custarão cerca de R$ 3 milhões. Por esse preço, você terá casas grandes, isoladas ou em condomínios fechados, e perto da praia. Você pode esperar casas com quatro a cinco quartos e uma área de lazer privativa com piscina. Se você comprar uma casa em condomínio, terá acesso às instalações comuns adicionais.

No topo da gama do mercado imobiliário estão as mansões de luxo de alta classe. Seu preço costuma figurar acima de R$ 5 milhões. Você pode esperar um mínimo de cinco quartos, uma localização premium, arquitetura premium e excelentes instalações de lazer.

fonte: Divulgação

Compra de lotes habitacionais

Em vez de comprar uma casa, você também pode comprar terrenos não urbanizados ou semidesenvolvidos e fazer sua própria construção. Na extremidade inferior da faixa de preço estão os lotes que custam cerca de R$ 400.000 cada. Estes serão independentes ou farão parte de um condomínio fechado.

Os lotes no meio da faixa custam cerca de R$ 750 mil e costumam ficar em condomínios com boa localização, próximos à praia. Na extremidade superior do mercado estão grandes lotes com áreas acima de 700 m². Estes geralmente estão em condomínios premium à beira-mar com excelentes instalações comuns. Espere pagar cerca de R$ 3 milhões por estes lotes premium.

fonte: Divulgação

Imóveis Comerciais na Praia do Forte

Os imóveis comerciais consistem em pequenas lojas, restaurantes, pousadas, fazendas e outros tipos de negócios em funcionamento. Os preços das lojas e outros pontos de venda variam muito, dependendo da localização e de outros fatores.

As fazendas estão disponíveis a partir de cerca de R$ 250 mil. Grandes extensões de terreno para desenvolvimento em projetos comerciais como comunidades residenciais, resorts e hotéis também estão disponíveis.

Praia do Forte é uma cidade turística litorânea próxima à capital Salvador. Possui vários atrativos e é um lugar maravilhoso para se viver. A cidade tem um mercado imobiliário ativo e é um ótimo local para comprar imóveis residenciais ou comerciais. Para um guia especializado do mercado imobiliário da Praia do Forte entre em contato com a IBBI Imóveis, eles são os principais corretores imobiliários da Praia do Forte e da Grande Bahia.