Investigação: homem é flagrado arrastando cadela em motocicleta; veja

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e causou revolta nos internautas

Uma câmera de monitoramento flagrou um homem arrastando uma cadela por uma corda presa a uma motocicleta, em São José da Malta, distrito de Campina Grande, na Paraíba. O caso ocorreu na última sexta-feira (11) e está sendo investigado pelas autoridades.

As imagens do circuito de monitoramento foram divulgas nas redes sociais. No registro, é possível ver o homem arrastando a cadela, que está presa à motocicleta pelo pescoço, com uma corda. Através das imagens, também é possível notar que há algumas pessoas parando o homem e observando a cena.

As autoridades informaram que já identificaram o motociclista e que já foram à residência dele, porém, quando chegaram no local, não encontraram o animal.

Veja:

Moradores acionaram uma ONG de proteção animal, que foi até a casa do homem, encontrou a cadela e a resgatou. Ela está com uma protetora e deve receber assistência veterinária em um hospital especializado nesta segunda-feira (14).



A Ordem dos Advogado do Brasil (OAB) em Campina Grande e o Centro de Zoonoses da cidade acionaram a Polícia Civil para que o homem possa ser punido. O presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Campina Grande, Jario Silva, informou que o órgão acompanha a investigação.



“Há tipificação criminal para essa prática. Estamos tomando as providências cabíveis, acompanhando esse caso e pedindo justiça. É uma situação que não pode passar em pune”, explicou.

A superintendência da Polícia Civil em Campina Grande informou que um delegado será designado para dar continuidade as investigações.

Com informações do G1.

