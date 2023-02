Investigação: grávida desaparece no dia em que realizaria cesárea

Da Redação

Luana Nascimento de Lemos está desaparecida desde o dia 25/01

A família de Luana Nascimento de Lemos tenta entender o que aconteceu com a jovem, que estava grávida e desapareceu exatamente no dia em que realizaria uma cesárea para a chegada de sua primeira filha, Lara. O caso ocorreu na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No dia em que o parto aconteceria, uma tia de Luana foi à residência da moça e suspeitou que havia algo estranho, pois a casa dela estava aberta, com as luzes acesas e roupas íntimas sujas de sangue no banheiro. Desde então, a família tenta encontrar pela jovem.

“Nós perguntamos para a maternidade, onde estava marcada a cirurgia, para ver se ela não teria ido sozinha. Fomos em vários hospitais próximos, e nada de encontrar a Luana”, contou Lahoane.



Com a falta de notícias, a jovem decidiu usar as redes sociais para pedir ajuda. A publicação, com fotos de Luana, informações atualizadas e telefone de contato da mãe, teve mais de mil compartilhamentos.

“Depois que publicamos, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Recebemos ameaças por telefone. Um número com DDD 81 mandou mensagem dizendo que ia matar a Luana. Depois ligou para a mãe dela e pediu R$ 2 mil. Só que, quando a mãe dela pediu uma foto, a pessoa sumiu e nunca mais voltou. Não sabemos se era um golpe, ou o que aconteceu”, relatou a prima.

Segundo a família, o pai da criança, que estava em serviço militar no dia do desaparecimento, está desesperado por informações da mulher e da filha e teme pela sua própria segurança, por causa da repercussão do caso na internet.

“Estamos com medo de compartilhar o rosto dele porque tem muita gente julgando sem saber, achando que ele as abandonou, mas ele está junto com a família, buscando informações. Ele estava trabalhando no dia e foi registrar a ocorrência. Ele está sofrendo”, contou Lahoane.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Com informações do G1.

